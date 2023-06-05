Особняк Мишукова на Дворцовой набережной станет отелем с рестораном

Расположенный на Дворцовой набережной, 20, особняк Мишукова будет приспособлен под отель с рестораном. Информацию об этом подтвердила в разговоре с "Деловым Петербургом" пресс-секретарь комитета по охране памятников (КГИОП) Ксения Черепанова. На данный момент ведомство изучает соответствующую документацию.

Внутри объекта будет сделана полная перепланировка помещений. В то же время ценная отделка утрачена не будет, равно как и внешние фасады здания приведут в порядок. Пришедшие в аварийное состояние деревянные стропила демонтируют и вместо них установят металлические.

Ряд градозащитников при этом высказывается против предстоящего ремонта особняка. По их версии, замена держащих балок и монтаж лифтов нарушат конструктивную систему здания.

Особняк Мишукова возвели в 1730-е годы. В XIX веке его систематически перестраивали. Во времена Советского Союза в здании оборудовали коммуналки. С 2011 по 2017 год внутри располагалось общественное пространство "Тайга". После этого объект пустили с молотка за 365 млн рублей. На данный момент объект находится в собственности ООО "Дворцовая панорама".