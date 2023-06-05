Ярославское издание приостановило работу сайта после признания иноагентом

Издание "Ярновости"* опубликовало 5 июня в своем Telegram-канале сообщение о приостановке работы сайта из-за полученного статуса иностранного агента. Журналисты уточнили, что готовят запрос в Министерство юстиции для уточнения претензий ведомства.

Сотрудники "Ярновостей"* заявили, что никогда не получали иностранного финансирования, и назвали это своей "принципиальной позицией". При этом они отметили, что не получали никаких предостережений от РКН и иных контролирующих органов, в силу чего не располагают информацией о том, что именно послужило причиной внесения их юрлица в реестр иноагентов. Прояснить этот вопрос должна переписка в Минюстом, в дальнейшем сотрудники намерены разбираться в ситуации вместе с юристами.

"Редакцией принято решение приостановить работу сайта до выяснения всех обстоятельств. Telegram-канал будет продолжать свою деятельность, поскольку ведётся частными лицами, не имеющими к ООО никакого отношения", — говорится в посте "Ярновостей"*.

Минюст признал ООО "Ярновости"* иноагентом на прошлой неделе. По мнению ведомства, издание распространяло недостоверную информацию "о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", а также распространяло материалы иностранного агента.

*Минюст внес ООО "Ярновости" в единый реестр иноагентов