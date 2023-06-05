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Новости 17:28

В центре Петербурге остановили автомобиль, который искали после убийства директора стройфирмы

фото ЗакС политика В центре Петербурге остановили автомобиль, который искали после убийства директора стройфирмы

Сотрудники полиции задержали в центре Петербурга автомобиль, на котором могли скрыться лица, причастные к убийству директора строительной фирмы в Приморском районе, информирует пресс-служба управления Росгвардии по региону.

У Троицкого моста остановили синюю Skoda Rapid. Внутри сидели мужчина и женщина. Их, а также автомобиль забрали в УМВД по Приморскому району для последующего разбирательства.

Информация о трупе мужчины, который обнаружили в районе одной из строек неподалёку от Глухарской улицы, появилась утром в понедельник, 5 июня. По предварительным данным, на месте происшествия нашли тело директора стройфирмы "Монолит" Виктора Алиева с пулевыми ранениями.

Фото: пресс-служба Росгвардии Петербурга


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