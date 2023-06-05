Зазывающий на службу по контракту агитмобиль прибыл в Выборг

В Выборг приехал агитмобиль, призывающий граждан поступить на военную службу по контракту. Мобильный призывной пункт разместился у местного автовокзала, передаёт пресс-служба администрации Ленобласти. Автомобиль будет стоять на привокзальной площади 5 и 6 июня.

По словам вице-губернатора Ленобласти по безопасности Михаила Ильина, место для локации агитмобиля выбрано не случайно: его специально ставят на самых оживлённых местах.

В мобильном пункте все желающие могут пройти собеседование, заполнить анкеты и поговорить с психологом.

На предстоящих выходных агитмобиль приедет в Кингисепп и Ивангород.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти