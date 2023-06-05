В Псковской области выборы губернатора продлятся три дня

Выборы губернатора Псковской области продлятся в этом году три дня с 8 по 10 сентября, сообщил 5 июня региональный избирком на своей странице во "ВКонтакте". В эти же дни состоятся выборы в местные муниципальные собрания.

"Голосование на выборах губернатора Псковской области и в органы местного самоуправления пройдет в течение трех дней подряд — 8, 9 и 10 сентября", — уведомили в избиркоме по итогам состоявшегося в понедельник заседания.

Также участники заседания возложили ответственность за проведение муниципальных выборов в Псковском, Куньинском и Пушкиногорском районах на соответствующие ТИКи. В первом случае запланированы выборы главы района, в двух прочих — довыборы в местные советы депутатов.

Ранее глава региона Михаил Ведерников заявил о том, что западные спецслужбы будто бы пытаются воздействовать на молодежь.