В Мурманске полицейские задерживали девочку из-за сине-жёлтого значка на рюкзаке

Внимание мурманских правоохранителей привлекла 15-летняя школьница, на рюкзак которой был прицеплен жёлто-синий значок, пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".

Девочку остановили и поинтересовались, по какой причине она носит данный аксессуар. Она рассказала, что сделала значок самостоятельно в память об отце, который погиб на военной спецоперации, и вообще придерживается пацифистской позиции.

Изначально силовики намеревались составить в отношении школьницы протокол о демонстрации запрещённой символики (ст. 20.3 КоАП), однако после воспитательной беседы подростка отпустили.

Добавим также, накануне в Петербурге у Гостиного двора задержали пару, гулявшую с сине-жёлтыми воздушными шариками.