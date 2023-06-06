Минобороны намерено сообщать гражданам о мобилизации посредством СМС-рассылки

Министерство обороны предложило оповещать граждан о мобилизации посредством СМС-рассылки, следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных актов 5 июня. Инициатива предусматривает внесение изменений в пункт 8 положения о призыве граждан Российской Федерации по мобилизации.

Согласно документу, военкоматы смогут оповещать граждан о направлении им повесток в личном кабинете на портале "Госуслуги" и в личном кабинете налогоплательщика. Кроме того, повестки смогут направляться гражданам "СМС-сообщением на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на портале государственных и муниципальных услуг".

Согласно пояснительной записке к проекту, подобные нововведения преследуют цель "сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации", а также повысить качество этого оповещения.

Ранее замначальника главного военно-медицинского управления ведомства Александр Серговенцев заявил, что военное ведомство не намерено освобождать от несения службы мобилизованных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.