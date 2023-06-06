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Новости 10:22

Малухин объяснил особенностями пассажиропотока более высокую по сравнению с московской стоимость поездок в метро

фото ЗакС политика Малухин объяснил особенностями пассажиропотока более высокую по сравнению с московской стоимость поездок в метро

Стоимость разовой поездки в петербургском метро выше, чем в московском, по причине меньшего пассажиропотока, заявил вечером 5 июня глава городского комитета по тарифам Алексей Малухин. По мнению чиновника, для снижения платы за проезд следует увеличивать количество пассажиров в общественном транспорте.

"У нас пассажиропоток раза в три, наверное, ниже, чем в Москве. Как только мы с вами поднимем количество пассажиров, когда начнем более активно пользоваться общественным транспортом, то это увеличит доходы наших транспортных предприятий и позволит снизить плату за проезд", — заявил Малухин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Чиновник уточнил, что в городском бюджете на 2023-2025 годы заложено свыше 190 миллиардов рублей на компенсацию проезда в общественном транспорте. "Город ведет политику по сдерживанию тарифов в области транспорта и, в частности, такие категории как школьники, студенты и пенсионеры пользуются совершенно точно льготными видами проезда", — добавил он.

Ранее комитет по благоустройству отчитался об установке за прошедшую неделю 48 новых остановочных павильонов в Петербурге.


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