ЛДПР предложила не выдавать маткапитал родителям, не имевшим российское гражданство к моменту появления ребенка на свет

Депутаты думской фракции ЛДПР направили на отзыв в правительство законопроект об ужесточении правил выдачи материнского капитала, сообщил 6 июня ТАСС. Согласно инициативе, претендовать на получение средств смогут только те родители, которые имели гражданство России на момент рождения или усыновления ребенка.

Действующий закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" предполагает установление права на получение выплат при рождении или усыновлении ребенка с российским гражданством россиянами вне зависимости от места их проживания. Либерал-демократы предлагают дополнить норму положением, что сами родители должны обладать российским паспортом к моменту рождения или усыновления ребенка.

"Миграционный вопрос постоянно обостряется, а отечественная система соцподдержки не резиновая", — прокомментировал инициативу в своем Telegram-канале замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Депутат назвал "несправедливым", что "женщина, уже имея детей-иностранцев, получает гражданство РФ и претендует на маткапитал". При этом он отметил, что на жителей четырех присоединенных в прошлом году к России регионов правило распространяться не будет.

Ранее ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о сертификатах для новорожденных. Существующие меры поддержки семей с младенцами недостаточны и требуют расширения, полагают депутаты.