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Новости 11:22

В Поморье учительница получила условный срок по делу об истязании школьников

фото ЗакС политика В Поморье учительница получила условный срок по делу об истязании школьников

Суд в Архангельской области приговорил к трем годам условного срока учительницу одной из средних школ, которую признали виновной в истязании школьников (ч. 2 ст. 117 УК). Об этом сообщает прокуратура региона.

Криминальные эпизоды датируются осенью 2020 года. Речь идет о побоях и "иных насильственных действиях". Испытательный срок подсудимой составит два года.

Отметим, что в мае дело об истязании учеников было возбуждено и в Петербурге. По версии следствия, педагоги коррекционной школы на Васильевском острове месяцами издевались над учениками с ограниченными способностями и применяли к ним насилие.


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