В Поморье учительница получила условный срок по делу об истязании школьников

Суд в Архангельской области приговорил к трем годам условного срока учительницу одной из средних школ, которую признали виновной в истязании школьников (ч. 2 ст. 117 УК). Об этом сообщает прокуратура региона.

Криминальные эпизоды датируются осенью 2020 года. Речь идет о побоях и "иных насильственных действиях". Испытательный срок подсудимой составит два года.

Отметим, что в мае дело об истязании учеников было возбуждено и в Петербурге. По версии следствия, педагоги коррекционной школы на Васильевском острове месяцами издевались над учениками с ограниченными способностями и применяли к ним насилие.