Из-за демонтажа детского оборудования в Таврическом саду петербуржцы обратились к Турчаку

Петербургские активисты из общественного движения "Центральный район за комфортную среду обитания" выразили возмущение демонтажем детского оборудования в Таврическом саду. На действия комитета по благоустройству они решили пожаловаться сенатору Андрею Турчаку.

Под письмом ведется сбор подписей. Общественники добиваются установки временного оборудования для детей в саду до его масштабной реконструкции. По данным авторов письма, комитет намерен вернуть детские площадки в зеленую зону только к 2026 году.

"Это неприемлемо. Качественная реконструкция сада нужна и давно, но не такими методами, когда текущее оборудование при поломках постепенно попросту демонтируется на неопределенный срок, а не чинится", - говорится в обращении к единороссу.

Турчака, в частности, просят проверить чиновников, принимавших решение о демонтаже, "на профпригодность". Письмо активистов, помимо их собственного паблика, было опубликовано в официальном Telegram-канале петербургских справедливороссов.