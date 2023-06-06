Владелец "Википедии" оштрафован на три миллиона рублей из-за статьи об "Азове"*

Мировой судья в Москве вынес решение по делу о неудалении запрещенной информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ) в отношении владельца интернет-энциклопедии "Википедия", сообщил 6 июня ТАСС. Фонд Wikimedia Foundation обязан будет выплатить три миллиона рублей за отказ убрать статью, посвященную полку "Азов"*.

"Признать Wikimedia Foundation виновной <...> и назначить этой организации наказание в виде штрафа на сумму три миллиона рублей", — приводит информагентство решение судьи.

Согласно материалам дела, Роскомнадзор обратился к фонду с требованием удалить статью, однако этого сделано не было. После этого ведомство составило протокол и обратилось в суд.

Представитель ответчика Александр Ганзер настаивал в суде на прекращении дела. По его словам, фонд не был должным образом оповещен о судебном заседании. Кроме того, он заявил, что иск не может быть рассмотрен в российском суде, поскольку организация зарегистрирована в США.

В конце весны Роскомнадзор обвинил "Википедию" в том, что та не удалила 147 материалов, невзирая на поданные требования.

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России

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