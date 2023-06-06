ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию Навальному в связи с его отравлением трехлетней давности

Европейский суд по правам человека присудил находящемуся в заключении политику Алексею Навальному компенсацию в размере 40 тысяч евро. Российское правительство обязали заплатить эти деньги в связи с делом об отравлении оппозиционера в августе 2020 года.

Интересы Навального в Страсбурге представляла юрист Ольга Михайлова. В тексте решения говорится, что к политику было применено химическое оружие. Российские правоохранительные органы, несмотря на международный скандал, так и не стали возбуждать уголовных дел в связи с отравлением. Свою причастность к случившемуся российские власти отрицают.

После лечения в берлинской клинике "Шарите" Навальный в январе 2021 года вернулся на родину и был задержан прямо в столичном аэропорту. С тех пор он лишен свободы. Против него продолжают возбуждать новые дела. Он включен в список экстремистов и террористов.

Напомним, что с середины прошлого года Россия перестала исполнять решения ЕСПЧ по причине выхода из Совета Европы.