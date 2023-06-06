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Столичный мировой судья рассмотрит протоколы против Telegram и Viber

фото ЗакС политика Столичный мировой судья рассмотрит протоколы против Telegram и Viber

Мировой судья в Москве рассмотрит протоколы об административных правонарушениях в отношении мессенджеров Viber и Telegram, сообщил 6 июня ТАСС. Дела против обеих компаний будут рассматриваться по статье о неудалении запрещенных данных (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).

Максимальное наказание по вменяемой компаниям статье составляет четыре миллиона рублей. Для Viber это будет первым судебным разбирательством в связи с нежеланием удалять запрещенные в России данные.

Дата рассмотрения дела будет определена позднее.

Также во вторник стало известно о том, что владелец "Википедии" получил штраф за неудаление запрещенной в России информации. Сумма взыскания составила три миллиона рублей.


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