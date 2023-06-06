Россияне смогут расторгать электронные договоры продажи машин, сообщил Цивилев

Минцифры намерено предоставить россиянам в III квартале 2023 года возможность расторгать электронные договоры купли-продажи автотранспорта, заключенные через "Госуслуги", сообщил 6 июня депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев. Информацию об этом ведомство предоставило в ответ на его запрос.

"Ожидается, что указанная возможность будет доступна <...> в III квартале 2023 года", — говорится в ответе Минцифры, который Цивилев выложил в своем Telegram-канале.

Сервис оформления договоров продажи машин был запущен на "Госуслугах" в 2022 году. Как отметил Цивилев, "функционал удобен для граждан и позволяет снизить часть рисков", однако содержит ограничения, препятствующие расторжению договоренностей сторонами при возникновении непредвиденных обстоятельств.

"Граждане не могли получить достаточных разъяснений о действиях в таких случаях как в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, так и в региональных управлениях ГИБДД", — отдельно указал парламентарий.

Ранее Цивилев сообщил о том, что городские власти проверяют ширину тротуаров в целях возможного ограничения езды по ним на электросамокатах.