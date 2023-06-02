В Петербурге проверят ширину тротуаров для возможного ограничения езды на самокатах

В Петербурге стартовала работа по проверке ширины тротуаров ради возможного ограничения движения по ним на электросамокатах, говорится в ответе вице-губернатора Кирилл Полякова на запрос депутата Заксобрания Алексея Цивилева. Как уточнил чиновник, изучению подвергся список тротуаров шириной менее полутора метров.

"В настоящее время организована работа по анализу <...> перечня тротуаров, расположенных в границах улично-дорожной сети Санкт-Петербурга и имеющих ширину менее полутора метров", — сообщил Поляков, ответ которого Цивилев опубликовал 2 июня в своем Telegram-канале.

В ходе проверки планируется уточнить фактическую ширину тротуаров. В перспективе это может поспособствовать "принятию альтернативных мер по повышению безопасности дорожного движения на рассматриваемых тротуарах".

По завершении проверки планируется проведение совещания с участием представителей Смольного, Заксобрания, Городского центра управления парковками, а также сервисов кикшеринга и иных организаций. По результатам мероприятия будет принято решение о возможности внесения в повестку комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения вопроса о запрете езды на самокатах по тротуарам шириной менее двух метров.

Ранее комиссия ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддержала идею запрета движения самокатов по тротуарам шириной менее двух метров. До этого Цивилев выступал за запрет езды на самокатах в четырех исторических районах Петербурга. В ГИБДД инициативу не поддержали.