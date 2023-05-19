ГИБДД выступила против запрета электросамокатов в исторических районах Петербурга

Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти сочло нецелесообразным установление запрета на движение электросамокатов на улицах в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах Петербурга, следует из ответа ведомства на соответствующий запрос Дирекции по организации дорожного движения (ДОДД). Копию ответа опубликовал 19 мая в своем Telegram-канале депутат ЗакСа Алексей Цивилев.

В своем запросе ДОДД предложила ввести на ряде улиц в четырех районах запрет на движение самокатов. В ответ ГИБДД заявила, что не располагает сведениями об авариях с участием средств индивидуальной мобильности по перечисленным адресам, которые повлекли за собой в 2022 году смерти или ранения участников.

"Обоснование предлагаемых мероприятий с точки зрения безопасности дорожного движения отсутствует", — заявили в инспекции. Также там сослались на отсутствие "эффективных методов контроля" за соблюдением требований дорожных знаков, запрещающих проезд на средствах индивидуальной мобильности. В подобной ситуации может случиться "дискредитация требований технических средств организации дорожного движения", поделились опасениями в ГИБДД.

Комментируя ответ инспекции, Цивилев заявил, что в тексте "интересно буквально всё". В частности, он указал на то, что обязанность слежения за соблюдением правил, норм и стандартов дорожного движения возложена на ГИБДД. "Мы не должны бы вводить знаки, за соблюдением требований которых у нас нет эффективного контроля", — отметил депутат.

В начале апреля Цивилев высказался в пользу полного запрета прокатных самокатов в четырех исторических районах Петербурга. Позже постоянная комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Заксобрания поддержала идею запрета на перемещение на самокатах по тротуарам шириной менее двух метров. Как отмечали по этому поводу в пресс-службе "Единой России", потенциально введение запрета могло бы коснуться "всей пешеходной зоны исторического центра Петербурга".