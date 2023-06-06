"Российская газета": Новые иномарки в России могут подорожать на треть

Имеющийся у автодилеров запас машин может исчерпаться к осени, при этом новые партии могут отгружаться уже по более высоким ценам, сообщила 6 июня "Российская газета". Предположительно, стоимость техники вырастет на 15-20%, а в перспективе — до 30%.

Как отмечает издание, в первую очередь речь идет о машинах, поставляемых в Россию по параллельному импорту. Официально ввозимых в страну машин из Китая подорожание коснется в меньшей степени, полагает "РГ".

Основатель маркетплейса Fresh Денис Мигаль предположил в беседе с изданием, что до конца года стоимость новых иномарок может увеличиться на 30%. Он связал это с волатильностью курса валют и ростом затрат на растаможивание импортной техники. По его мнению, критичного падения авторынка можно будет избежать в случае роста объемов параллельного импорта хотя бы на 30% при одновременной стабилизации обменных курсов и увеличении производства отечественных машин.

Во вторник стало известно, что Минцифры намерено разрешить расторжение договоров купли-продажи машин, заключенных через "Госуслуги". Произойти это должно в III квартале 2023 года.

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