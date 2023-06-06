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Новости 14:59

Ремонт 2-го Лаврского моста растянется на год

фото ЗакС политика Ремонт 2-го Лаврского моста растянется на год

В Петербурге стартовали ремонтные работы на 2-м Лаврском мосту через реку Монастырку, сообщили 6 июня в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Ожидается, что они завершатся к концу мая следующего года.

"Все работы планируется завершить через год, к концу мая 2024 года. В связи с их проведением движение по переправе закрыто для пешеходов и автомобилей", — сообщили в КРТИ.

Ремонт коснется всех конструктивных элементов переправы. Специалисты отремонтируют опоры и пролетное строение, частично заменят деревоплиту проезжей части и выполнят ряд иных работ. Исторические кирпичную кладку, облицовку, перила и фонари отреставрируют, прежде чем вернуть на место.

Ранее начались работы по ремонту Шлиссельбургского моста через Обводный канал.

Фото: krti.gov.spb.ru


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