Ремонт 2-го Лаврского моста растянется на год

В Петербурге стартовали ремонтные работы на 2-м Лаврском мосту через реку Монастырку, сообщили 6 июня в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Ожидается, что они завершатся к концу мая следующего года.

"Все работы планируется завершить через год, к концу мая 2024 года. В связи с их проведением движение по переправе закрыто для пешеходов и автомобилей", — сообщили в КРТИ.

Ремонт коснется всех конструктивных элементов переправы. Специалисты отремонтируют опоры и пролетное строение, частично заменят деревоплиту проезжей части и выполнят ряд иных работ. Исторические кирпичную кладку, облицовку, перила и фонари отреставрируют, прежде чем вернуть на место.

Ранее начались работы по ремонту Шлиссельбургского моста через Обводный канал.

Фото: krti.gov.spb.ru