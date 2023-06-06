Под Новгородом перезапустили бывший завод IKEA

Завод в Новгородской области, ранее принадлежавший шведской компании IKEA, торжественно открыли 6 июня под новым названием "Экстраверт". Об этом пишет ТАСС. Предприятие принадлежит группе компаний "Слотекс". Как и его предшественник, оно продолжит изготавливать ДСП и ЛДСП, но этим не ограничится.

"Вначале мы планируем выпускать системы хранения, гардеробы и кухонную мебель. Со временем выйдем в смежные категории: home office, детские", - рассказал гендиректор "Слотекса" Вадим Осипов.

Новые владельцы рассчитывают оставаться в прежнем ценовом сегменте. По их прогнозам, дополнительные инвестиции в проект могут составить 2-3 млрд рублей.

Новгородский завод IKEA до ухода компании с российского рынка был самой крупной ее производственной площадкой в стране.