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Новости 16:37

Шойгу впервые с сентября озвучил информацию о боевых потерях РФ

фото ЗакС политика Шойгу впервые с сентября озвучил информацию о боевых потерях РФ

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил 6 июня об отражении украинского наступления. В ходе боестолкновений российская сторона потеряла 71 человека убитыми. Ранения получили 210 военнослужащих. Информацию об этом распространило РИА "Новости".

"Подбиты: 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий", - добавил чиновник.

В свою очередь, Вооруженные силы Украины за три минувших дня потеряли 3715 бойцов и чуть меньше четырехсот единиц военной техники, гласят официальные данные РФ.

С начала спецоперации Минобороны отчитывалось о боевых потерях лишь дважды. В последний раз это произошло в конце сентября.


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