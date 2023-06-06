Жителям Ленобласти запретили купаться в карьерах

Правительство Ленобласти с 6 июня ввело запрет на посещение обводненных карьеров и выработанных пространств. Принятые меры продиктованы соображениями безопасности. Появляться на такого типа объектах теперь разрешается только чиновникам и спасателям.

За купание в неположенных местах в регионе привлекают к административной ответственности. За весь летне-осенний период прошлого года, по данным МЧС, на территории области 57 человек скончалось при купании в необорудованных местах. Из них 11 лишились жизни, купаясь в карьерах.

Отметим, что в конце мая оказался перекрытым доступ к карьеру в Невской Дубровке. Здешние активисты выступают против строительства мусороперерабатывающего завода. Некоторые чиновники полагают, что протесты инспирированы из-за рубежа.