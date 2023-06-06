ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:07

Жителям Ленобласти запретили купаться в карьерах

фото ЗакС политика Жителям Ленобласти запретили купаться в карьерах

Правительство Ленобласти с 6 июня ввело запрет на посещение обводненных карьеров и выработанных пространств. Принятые меры продиктованы соображениями безопасности. Появляться на такого типа объектах теперь разрешается только чиновникам и спасателям.

За купание в неположенных местах в регионе привлекают к административной ответственности. За весь летне-осенний период прошлого года, по данным МЧС, на территории области 57 человек скончалось при купании в необорудованных местах. Из них 11 лишились жизни, купаясь в карьерах.

Отметим, что в конце мая оказался перекрытым доступ к карьеру в Невской Дубровке. Здешние активисты выступают против строительства мусороперерабатывающего завода. Некоторые чиновники полагают, что протесты инспирированы из-за рубежа.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама