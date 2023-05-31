Вице-губернатор Ленобласти связал с происками Запада протесты экоактивистов на Дубровке

Курирующий вопросы безопасности вице-губернатор Ленобласти Михаил Ильин поделился мнением о действиях противников строительства мусороперерабатывающего завода "Дубровка", связав протесты с происками западных фондов и организаций. Заявление прозвучало спустя несколько дней после того, как полиция помешала активистам записать видео в защиту карьера.

Обращаясь к жителям региона, Ильин назвал "все эти пикники, съемки и флешмобы", которые проводят противники строительства комплекса, "ширмой, за которой прячутся кочевники-манипуляторы, спонсируемые известными фондами и организациями". "У них одна цель — сеять смуту и разжигать конфликты. Будьте бдительны, не позволяйте себя использовать", — цитирует обращение чиновника ЛенТВ24. При этом сами протесты организуются "строго по американской методичке, которая подробно описывает технологию ведения протестных акций", передает позицию Ильина телеканал.

Проект завода "Дубровка" получил положительное заключение государственной экологической экспертизы в конце марта. В минувшее воскресенье противники строительства комплекса намеревались записать видеообращение, однако им помешали сотрудники полиции. Силовики перекрыли доступ к карьеру и заявили о несогласованности акции, а вслед за тем заявили о том, что в воде якобы кто-то утонул.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"