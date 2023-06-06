Путин продлил на год срок службы двоих сотрудников МВД и одного работника Минюста

Президент Владимир Путин продлил сроком на один год срок государственной гражданской службы двоих сотрудников МВД и одного работника Министерства юстиции. Информация об этом содержится в распоряжении, опубликованном 6 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь в документе идет о 66-летнем статс-секретаре — замглавы МВД Игоре Зубове, родившемся в 1952 году главе департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций МВД РФ Валерии Майданове и о родившемся в 1957 году статс-секретаре — замглавы Минюста Андрее Логинове.

Теперь Зубов сможет служить вплоть до 22 июля 2024 года, Майданов — до 15 августа 2024 года, а Логинов — до 1 июля того же года.

Предельный возраст для занятия госслужащими должностей в России составляет 65 лет. В то же время он может быть продлен для определенных категорий служащих, в том числе для представителей высшего руководства.

Ранее Путин продлил срок нахождения на госслужбе 71-летнего главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.