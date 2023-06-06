Суд запретил к распространению в России текст одной из песен Оксимирона*

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил требование прокуратуры и запретил распространение в РФ текста песни рэпера Оксимирона* под названием "Ойда".

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, произведение содержит призывы к действиям, ведущим к нарушению территориальной целостности РФ.

В январе рэпера уже штрафовали за текст песни "Ойда". Тогда суд усмотрел в сочинении призывы к сепаратизму (ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП) и взыскал с автора 70 тысяч рублей. Протокол составили после жалобы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

*Минюст внес Оксимирона (Мирона Федорова) в единый реестр иноагентов