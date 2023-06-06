Замглавы Владимирского округа Боваря лишили депутатского мандата

Муниципальный совет Владимирского округа Петербурга на внеочередном заседании 6 июня решил прекратить депутатские полномочия заместителя главы Виталия Боваря, избранного от партии "Яблоко".

Поводом стало представление прокуратуры Центрального района о якобы не сданной в Смольный декларации о доходах и имуществе за 2022 год. Совет представление прокуратуры удовлетворил. Там заявили, что были вынуждены руководствоваться представлением прокуратуры, предложив своему депутату обжаловать его в суде.

Боварь с сентября находится за границей. ЗАКС.Ру он сообщил, что всё равно нашел возможность передать декларацию в Россию и у него есть документальные подтверждения того, что она дошла до губернатора.

- Глава внес с голоса вопрос о лишении меня депутатских полномочий, - рассказал Боварь о прошедшем заседании совета. - Меня подключили в zoom, я высказал свою позицию, отправил сканы подтверждений того, что декларация Беглову дошла. Потом меня отключили и они устроили тайное голосование. Но поскольку 11 голосов было "за" и 11 человек присутствовали на заседании, фактически оно тайным не было. Частично "яблочники" голосовали, частично единороссы.

Глава Владимирского округа Денис Тихоненко напомнил ЗАКС.Ру, что годом ранее местный совет не стал лишать полномочий четырех депутатов, несмотря на представления прокуратуры. После этого ведомство обратилось в Куйбышевский суд, который обязал сделать это, установив, что совет "не исполняет свои полномочия должным образом".

- То есть этим решением нам указали, что по таким случаям вариантов голосовать кроме как за лишение по закону нет, - сказал Тихоненко. - Я думаю, что это обоснование сподвигло многих депутатов проголосовать за лишение. Они понимали, что второе такое решение суда не пройдет безнаказанно для муниципалитета.

Боварь намерен обжаловать лишение мандата в суде.