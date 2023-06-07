Памфилова: Массовых невключений представителей партий в УИКи нет

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что массового отказа включать представителей некоторых партий в составы участковых комиссий не было. Слова Памфиловой процитировали в Telegram-канале ЦИК:

"Разберемся с каждым конкретным случаем. Точно могу сказать: никаких массовых невключений в принципе нет".

В канале сообщается, что всего в Центризбирком поступило 10 обращений, но только 8 по уже принятым решениям. Из них 4 пришли из Петербурга, а остальные из Приморского края, Алтайского края и Омской области.

Из Петербурга два обращения написали от партии "Яблоко", одно - "Справедливая Россия - За правду". Еще одно заявление направил глава муниципального образования "Адмиралтейский округ", заявили в ЦИК.

Памфилова заявила, что все обращения тщательно изучаются. Она добавила, что уже сейчас известно: в УИКи предлагались кандидаты, которые не имели отношения к региону. В частности, такое встречалось в Петербурге:

"Мы очень тщательно разбираемся с каждым обращением, с каждым конкретным случаем. Не обобщаем, а тщательно, конкретно, пофамильно, поскольку уже сейчас мы видим: есть случаи, когда (особенно в Санкт-Петербурге) предлагаются кандидатуры, не имеющие отношения к региону, а также лица с судимостью, в том числе за незаконный оборот наркотиков, по причине тяжкого причинения вреда здоровью, угон транспортного средства, грабеж, разбой, кража и так далее – есть и такие случаи", - цитирует Памфилову Telegram-канал ЦИК.

Напомним, 30 мая территориальные избирательные комиссии Петербурга сформировали составы участковых избиркомов. В некоторые из них не прошли представители оппозиционных партий. В частности, без членов от "Яблока" и "Справедливой России - За правду" остались УИКи в Центральном районе. Подробнее о ситуации - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова