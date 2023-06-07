Законопроект об исполнении бюджета в Петербурге за 2022 год прошел первое чтение

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 7 июня в первом чтении одобрили законопроект об исполнении бюджета за 2022 год, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Согласно документу, доходы города за год составили 1,16 трлн рублей, расходы - 1,04 млрд рублей. Законопроект перед депутатами представлял вице-губернатор Алексей Корабельников.

В целом депутатам отчет об исполнении бюджета показался положительным: в Смольном заявили о росте доходов по всем основным источникам. Вице-губернатор Алексей Корабельников заявил, что достичь триллионного бюджета удалось с помощью высокой диверсификации, готовности предпринимателей к вызовам и особому вниманию президента Владимира Путина. Порядка 40 млрд рублей направили на поддержку предпринимателей, которые были вынуждены бороться с санкционным давлением, которое, по словам Корабельникова, организовал "коллективный Запад".

Документ одобрили 44 депутата. Еще трое выступили против. Среди них оказался член фракции "Яблоко" Борис Вишневский. Он остался недоволен "скрытой" частью отчета о расходовании средств резервного фонда.

- Это первый случай в практике нашего парламента, и я первый депутат, расписавшийся в соответствующей книге о знакомстве с документом об исполнении бюджета, который должен быть общедоступен. Меня такое первенство совершенно не радует. Скрытые от граждан расходы, в том числе, носят чисто гражданский характер, - в том числе то, что касается Мариуполя, о них говорил вице-губернатор Корабельников на заседании БФК, - заявил Вишневский.

В отчете о расходовании денег из резервного фонда, порядка 13 млрд рублей оказалась скрыта под грифом "для служебного пользования". Эти средства могли быть потрачены в том числе на выплаты участникам специальной военной операции, а также на строительство новых объектов в Мариуполе. Корабельников объяснил это тем, что обнародование подробной информации может быть использовано иностранными спецслужбами против России.

Константин Леньков