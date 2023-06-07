ЗакС Петербурга одобрил законопроект о курортном сборе в первом чтении

Депутаты Заксобрания Петербурга 7 июня проголосовали за введение курортного сбора. Документ принят в первом чтении, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Согласно законопроекту, с апреля 2024 года туристы должны будут платить по 100 рублей в сутки.

Взимать сбор будут с иногородних постояльцев отелей и гостиниц. Сразу при заселении гость должен будет заплатить по 100 рублей за каждый день пребывания. Сбор не затронет несовершеннолетних, ветеранов, блокадников, малоимущих, инвалидов, студентов. Те, кто не захочет платить сбор, могут быть оштрафованы. Средства, полученные в рамках курортного сбора, планируют направить на благоустройство, ремонт и строительство объектов курортной инфраструктуры.

Депутат Борис Вишневский спросил, возможно ли ввести "прогрессивную" ставку налогового сбора, чтобы его размер зависел от стоимости номера или отеля, в котором турист остановился. Председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев рассказал, что в Смольном положительно относятся к такой идее и будут думать о ее реализации.

В поддержку законопроекта с трибуны выступил лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов. Он предлагал ввести курортный сбор в Петербурге еще во время предвыборной кампании в 2021 году.

Ранее в Смольном планировали начать взимать курортный сбор с августа 2023 года, однако незадолго до обсуждения проекта вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал, что сбор нового налога решили отложить для подготовки необходимой инфраструктуры. С октября 2023 года до апреля 2024 года будет действовать нулевая ставка.

Константин Леньков