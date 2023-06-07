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Новости 12:55

Убийство директора петербургской стройкомпании зафиксировали камеры видеонаблюдения

фото ЗакС политика Убийство директора петербургской стройкомпании зафиксировали камеры видеонаблюдения

Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали убийство директора строительной компании СК "Монолит" Виктора Алиева, которое произошло на рабочей площадке в Выборгском районе Северной столицы. Запись приводит "Фонтанка".

На кадрах бизнесмен едва успевает выйти из своего автомобиля, как к нему подходит киллер в рабочей робе и каске и несколько раз стреляет в предпринимателя в упор. Добивал он уже лежачего Алиева. Пули обнаружили в груди, шее и спине умершего.

Информация о трупе мужчины, который обнаружили в районе одной из строек неподалёку от Глухарской улицы, появилась утром в понедельник, 5 июня. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Фото: пресс-служба Следственного комитета по Петербургу и Ленобласти


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