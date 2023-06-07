Убийство директора петербургской стройкомпании зафиксировали камеры видеонаблюдения

Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали убийство директора строительной компании СК "Монолит" Виктора Алиева, которое произошло на рабочей площадке в Выборгском районе Северной столицы. Запись приводит "Фонтанка".

На кадрах бизнесмен едва успевает выйти из своего автомобиля, как к нему подходит киллер в рабочей робе и каске и несколько раз стреляет в предпринимателя в упор. Добивал он уже лежачего Алиева. Пули обнаружили в груди, шее и спине умершего.

Информация о трупе мужчины, который обнаружили в районе одной из строек неподалёку от Глухарской улицы, появилась утром в понедельник, 5 июня. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Фото: пресс-служба Следственного комитета по Петербургу и Ленобласти