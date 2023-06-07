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Новости 12:56

В Ленобласти приняли поправки, позволяющие дарить землю отличившимся участникам СВО

фото ЗакС политика В Ленобласти приняли поправки, позволяющие дарить землю отличившимся участникам СВО

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти в среду 7 июня сразу в трех чтениях приняли поправки в региональное законодательство, позволяющие бесплатно выделять земельные участки участникам военной спецоперации.

Накануне распоряжение с соответствующими рекомендациями подписал президент Владимир Путин. Таким образом, Ленобласть стала первым регионом, реализовавшим предложение главы государства.

Поправки внес в ЗакС губернатор Александр Дрозденко. Коррективам подвергся закон под названием  "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленинградской области" .

Согласно новой редакции закона, правительство региона сможет дарить государственную и муниципальную землю военнослужащим, добровольцам и росгвардейцам, которые были представлены к наградам за свое участие в СВО.


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