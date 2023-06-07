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Новости 14:51

Петербург оказался в тройке регионов-лидеров по количеству выданных Fan ID

фото ЗакС политика Петербург оказался в тройке регионов-лидеров по количеству выданных Fan ID

Петербург оказался на втором месте среди российских регионов по количеству выданных "паспортов болельщика" — Fan ID, информирует в среду, 7 июня, Минцифры. В городе на Неве документ получили 129 тысяч местных жителей.

Лидирует в рейтинге Москва (135 тысяч "паспортов"), а замыкает тройку Краснодарский край (120 тысяч). На четвёртом месте расположилась Нижегородская область (86 тысяч), на пятом — Ростовская область (76 тысяч).

В общей сложности на данный момент Fan ID получили 967 тысяч россиян, из них 64% мужчины и 36% — женщины.

Напомним, после введения "паспортов" футбольные фанаты призвали бойкотировать игры, после чего посещаемость матчей резко сократилась. Чтобы завлечь на стадионы зрителей, Смольный раздавал билеты бесплатно. 


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