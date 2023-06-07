ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:28

В Новгороде на 7,5 года повторно осудили бывшего начальника регионального УГИБДД

фото ЗакС политика В Новгороде на 7,5 года повторно осудили бывшего начальника регионального УГИБДД

Суд в Новгороде, заново рассмотрев коррупционное дело бывшего начальника регионального управления ГИБДД Владимира Лонского, повторно приговорил его к семи с половиной годам колонии. Об этом пишет "Интерфакс". В прошлом году Третий кассационный суд в Петербурге отправил дело на новое рассмотрение.

В своем последнем слове подсудимый не признал вину ни по одному эпизоду, которые квалифицировались как получение взятки (ст. 290 УК) и мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК).

По версии следствия, за полученные от бизнесмена 300 тысяч рублей и дорогой алкоголь Лонский согласился сопроводить крупногабаратный груз патрульным автомобилем. Еще раньше, используя свое служебное положение, он помог своему знакомому провести дорожные работы. За последнюю услугу взятка была получена крупной партией асфальтобетонной крошки.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама