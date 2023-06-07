Бывшему главе Петрозаводского горсовета снизили срок в колонии

Верховный суд Карелии смягчил приговор бывшему главе городского совета Петрозаводска Геннадию Боднарчуку, осужденному по нескольким коррупционным статьям. Вместо 15 лет в колонии строгого режима он проведет 14,5 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Ямчитского. Суд установил, что по статье 286 УК (превышение должностных полномочий) в действиях бывшего депутата не имелось состава преступления.

В злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК) и получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК) Боднарчук был снова признан виновным.

По версии следствия, фигурант договорился со своим предшественником на посту спикера горсовета Валерием Матвеевым, который стал ежемесячно давать ему взятку в размере от 90 до 150 тысяч рублей. За эти деньги Боднарчук должен был оказывать содействие покровительствовать взяткодателю и аффилированным с ним компаниям.