Суд в Петербурге отправил в СИЗО рабочего, задержанного после драки у "Лахта Центра"

Приморский райсуд Петербурга заключил под стражу иностранного гражданина Замирбека Уулу в рамках уголовного дела о хулиганстве, возбуждённого после массовой драки у "Лахта Центра". О решении инстанции сообщает 7 июня объединённая пресс-служба городских судов. Мера пресечения избрана до 4 августа.

Сторона следствия запрашивала арест для ещё четырёх фигурантов дела, однако прокурор счёл, что в СИЗО следует оказаться лишь Ууле. Суд прислушался ко мнению прокурора.

Напомним, Конфликт между строителями у "Лахта Центра" начался, как писали СМИ, в столовой. Во время потасовки в ход шли не только кулаки, но также каски и инструменты.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК).