Комтранс рассказал об улучшении ситуации на дорогах в кварталах с платной парковкой

За год число пробок в кварталах с платной парковкой в Петербурге стало меньше на 18,5%. Показатель относится к будним дням и к рабочему времени. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на представителей комитета по транспорту. Средняя скорость движения автомобилей в таких кварталах выросла за отчетный период на 3%.

Отдельная статистика имеется по центральным районам, в том числе Петроградскому и Василеостровскому, где платная парковка еще не появилась. Здесь за год общее число пробок снизилось только на 12,5%.

"В зоне платной парковки уровень загруженности улиц на 50% ниже, чем в целом по центральной планировочной зоне", - рассказали в комитете.

Там, где за последние месяцы зона платной парковки расширилась, граждане стали чаще пользоваться метро: показатель вырос на 13%.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"