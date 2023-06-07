Два петербургских адреса победили во всероссийском голосовании за объекты благоустройства

В России подвели итоги онлайн-голосования за объекты, которые, по мнению участников проекта, более остальных требуют благоустройства. Всего по стране проголосовало более 14 млн человек.

От Петербурга на включение в программу благоустройства претендовали восемнадцать территорий. Победа в итоге досталась двум объектам в северной части города.

Адрес Ланская улица, 3 набрал более 75 тысяч голосов. О нем на сайте za.gorodsreda.ru говорится, что он "представляет собой хаотично расположенные зеленые насаждения без соответствующей планировки и коммуникаций". Здесь собираются создать зоны как для тихого, так и для активного отдыха.

Адрес Гренадерская улица, 10 набрал почти 57 тысяч голосов. К 2030 году здесь собираются высадить цветы, деревья и кустарники и создать условия для отдыха различных групп населения.

фото: 78.gorodsreda.ru