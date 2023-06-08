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Новости 11:22

Картаполов заявил об отсутствии необходимости в новой мобилизации

фото ЗакС политика Картаполов заявил об отсутствии необходимости в новой мобилизации

Россия сейчас не испытывает потребности в новой мобилизации граждан, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Заявление прозвучало в эфире "Соловьёв Live".

"На сегодня необходимости мобилизации нет", — привело слова депутата РИА Новости.

Также Картаполов коснулся вопроса информирования граждан о повестках посредством СМС-рассылки. Он заявил, что присланное сообщение не равнозначно повестке. "Прежде чем эта повестка в электронном виде появится у вас в вашем личном кабинете на сайте госуслуг, либо прежде, чем ее работник комиссариата принесет по месту работы или домой, вам придет эсэмэска", — уточнил он.

Ранее Минобороны опубликовало проект изменений в положение о призыве граждан, в соответствии с которым военнообязанных планируется оповещать о повестках посредством СМС.


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