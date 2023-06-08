Вишневский попросил Беглова ввести мораторий на демонтаж шлагбаумов в Петроградском районе

Депутат Заксобрания Борис Вишневский обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой ввести мораторий на демонтаж нелегальных шлагбаумов на Петроградской стороне. По его словам, жители принялись устанавливать их в преддверии включения района в зону платной парковки.

В своем обращении Вишневский указал, что результатом подготовки района к включению в зону платной парковки стало появление "большого количества" запрещающих стоянку транспорта дорожных знаков. Автовладельцы стали парковаться во дворах, в том числе на газонах и внутридворовых тротуарах, временами блокируя при этом выезд другим машинам. Местные жители принялись устанавливать шлагбаумы на въездах во дворы, однако сделать это законно представляется сложной задачей из-за проблем с процедурой оформления придомовых территорий в собственность.

После введения платной парковки в Петроградском районе ситуация только усугубится, полагает депутат. Он уточнил, что в Заксобрании создана рабочая группа по вопросам подготовки предложений по упрощению установки шлагбаумов.

"Убедительно прошу вас дать указания администрациям районов о моратории на демонтаж существующих шлагбаумов до окончания работы этой группы и принятия решений", — попросил Беглова депутат.

Платная парковка на Петроградской стороне заработает с 1 июля. Прием заявок от местных жителей на выдачу парковочных разрешений стартовал в начале мая.