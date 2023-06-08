Петербургские активы экс-завода Toyota перейдут в собственность концерна "Алмаз-Антей"

Минпромторг продаст все производственные мощности экс-завода Toyota оборонному концерну "Алмаз-Антей". Соответствующая информация опубликована в проекте постановления министерства, о чём 8 июня пишет "Коммерсант".

В документе говорится о продаже 100% доли в ООО "Шушары-Авто": компании передали все активы российского завода Toyota. Само ООО находится во владении у подведомственного Минпромторгу ФГУП НАМИ.

Выкуп предприятия концерном "Алмаз-Антей" позволит обеспечить "ускоренное решение вопроса загрузки производственных мощностей ООО "Шушары-Авто", следует из пояснительной записки к проекту постановления. Эксперты оценивают активы экс-завода Toyota в не менее чем 150 млн евро.

Ранее стало известно, что "Алмаз-Антей" намерен инвестировать не менее 35 млрд рублей в экс-завод Toyota для производства собственных автомобилей.