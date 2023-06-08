Комздрав: Пятеро человек остаются в больницах после ДТП на Софийской улице

По состоянию на четверг, 8 июня, после массового ДТП на Софийской улице, большую часть пострадавших выписали из больницы. Двух наиболее тяжёлых пациентов перевели из отделений реанимации, информирует пресс-служба петербургского комитета по здравоохранению.

В НИИ им. Джанелидзе продолжают лечить троих пострадавших. Они находятся в отделении сочетанной травмы в состоянии средней степени тяжести.

Ещё два пациента в удовлетворительном состоянии лежат в городской больнице № 26. Ожидается, что один из них в скором времени будет выписан.

Всего после аварии в больницы попали 12 человек, двое из которых - дети. Последних, к слову, уже отпустили домой.

Авария на перекрёстке Софийской улицы и проспекта Славы случилась утром 3 июня.