"Известия": Минтранс разработал новые правила запуска беспилотников

Минтранс составил проект постановления правительства о новых правилах использования воздушного пространства в России, сообщили 8 июня "Известия". Документ разрешает запуск гражданских беспилотников над населенными пунктами.

Проект был разослан на согласование в профильные федеральные органы госвласти. Ведомство предлагает разрешить запуски беспилотников над населенными пунктами при условии, что те будут взлетать не выше 150 метров от уровня земной или водной поверхности. Также они должны находиться в прямой видимости от оператора, а сами запуски предполагается производить в специальных полетных зонах. Последние будет определять сам Минтранс по представлению муниципалитетов или исполнительных органов городов Москвы, Петербурга и Севастополя.

В случае с дронами массой не более 30 килограммов заблаговременная подача плана их полета не потребуется, говорится в документе. Для выполнения полетов вне установленных зон или на высоте более 150 метров беспилотник должен быть оборудован постоянной двусторонней радиосвязью с органом аэронавигации. Если устройство не располагает возможностью установить подобную связь, допускается выпуск запрета или ограничения использования воздушного пространства.

В Петербурге запуск беспилотных аппаратов запрещен до начала августа.