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В пятницу в Петербурге стартует продажа новой лимитированной серии "Подорожников"

фото ЗакС политика В пятницу в Петербурге стартует продажа новой лимитированной серии "Подорожников"

Начиная с 9 июня в кассах петербургского метро стартует продажа очередной лимитированной серии "Подорожников", которая приурочена к 320-летию города на Неве, передаёт пресс-служба комитета по транспорту.

На этот раз серия будет исполнена только в виде карт, брелоков выпущено не будет. Тираж партии - 50 тысяч экземпляров. Дата выпуска выбрана неслучайно: 9 июня отмечается день рождения императора Петра I.

Напомним, что первая серия лимитированных "Подорожников" по случаю 320-летия Северной столицы поступила в продажу 27 мая - в день города.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту


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