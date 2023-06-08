АТОР: Интерес туристов к посещению Петербурга во время ПМЭФ снизился на треть

Спрос на покупку турпутевок в Северную столицу во время проведения Петербургского международного экономического форума снизился на 30%, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

По словам эксперта, стоимость размещения в гостиницах выросла "в три-пять раз". "Если отель большой, то он мог поднять на 40-50%. <...> Процентов на 30 мы видим [уменьшение спроса], чем неделей раньше и чем неделей позже", — приводит ТАСС слова Ромашкина, произнесенные в кулуарах туристического форума "Путешествуй!"

Как уточнил спикер, проведение ПМЭФ стандартно приводит к повышению цен на размещение в отелях. В силу этого от поездки в Петербург в это время отказывается часть туристов, которая выбирает другое время для визита.

ПМЭФ состоится на следующей неделе, мероприятие продлится с 14 по 17 июня. В связи с проведением форума аэропорт Пулково попросил пассажиров заранее прибывать в терминал.