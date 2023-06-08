В Пулково попросили пассажиров приезжать пораньше на рейсы ввиду ПМЭФ-2023

Ввиду пролонгированных выходных по случаю Дня России, а также ограничений, которые вводятся из-за Петербургского международного экономического форума, пассажиров, вылетающих из Пулково, попросили приезжать на посадку значительно раньше.

"Просим пассажиров приезжать в аэропорт заранее и при возможности пользоваться услугой онлайн-регистрации. Это сократит время прохождения предполетных формальностей", — информирует в четверг, 8 июня, пресс-служба оператора Пулково компания "Воздушные ворота Северной столицы".

Из-за предстоящего ПМЭФ в период с 8:00 12 июня до 23:59 17 июня на дороге, ведущей в аэропорт, будет сужена проезжая часть. Кроме того, с 8:00 9 июня до 23:59 17 июня закроют для проезда Стартовую улицу от Быковской улицы до Внуковской улицы.

Ранее выяснился состав выступающих на ПМЭФ-2023. Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил участие президента Владимира Путина в мероприятии. Форум продлится с 14 по 17 июня.