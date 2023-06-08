Думский коммунист предложил постепенно отлучать россиян от спиртного

В России следует бороться с алкоголем на государственном уровне, заявил 8 июня зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ). По мнению депутата, власти следует постепенно ограничивать доступность спиртного для россиян.

"Система борьбы с алкоголизмом, с алкоголем как с ядом, она должна продвигаться чётко, системно на государственном уровне. Постепенно ограничивая доступность алкоголя для всех групп населения", — транслирует заявление Куринного РИА "Новости". Парламентарий уточнил, что подобная система должна работать постоянно.

Депутат высказался о необходимости "пропагандистской, регуляторной работы" по ограничению доступа россиян к алкоголю. В то же время он назвал "нереальной" идею о полном отказе от алкоголя в стране.

В конце мая стало известно о подготовке Минфином законопроекта о продаже алкоголя в магазинах Duty Free на внутренних рейсах.