Мизулину заинтересовало творчество рэперов Kizaru и Big Baby Tape

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила правоохранительные органы изучить творчество рэп-исполнителей Kizaru (Олег Нечипоренко) и Big Baby Tape (Егор Ракитин) и выяснить, не скрывается ли в нём пропаганды употребления запрещённых веществ. Заявление приведено в Telegram-канале чиновницы.

По словам Мизулиной, в последнее время она заметила положительную тенденцию на отказ исполнителей от создания деструктивного контента. По имеющейся у неё информации, тренд на подобные композиции, в которых упоминаются в том числе наркотики, постепенно сходит на нет.

"Многие люди с негодованием относятся к таким изменениям и обвиняют исполнителей в слабости. На самом деле это позиция сильного человека, который способен публично заявить об этом своей аудитории", - полагает Мизулина.

Не так давно Мизулина обратила своё внимание на творчество таких исполнителей, как Scally Milano (Даниил Дмитриев), CMH (Руслан Тушенцов), Би-2, Алена Швец (Алена Швецова), GSPD и других.