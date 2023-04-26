"Сам я не являюсь человеком, употребляющим вещества": Рэпер Scally Milano обратился к Мизулиной

После скандала, разразившегося после сорванного концерта рэпера Scally Milano, музыкальный исполнитель поспешил объясниться о том, что пропагандирует в своё творчестве, и чего избегает. Отныне его композиции, по собственному уверению, будут "направлены на позитивный манер, вдохновляющий к хорошим и правильным действиям".

Свои обновлённые взгляды на жизнь Scally Milano преподнёс в обращении, адресованном главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине Мизулиной, обратившей свой взор на творчество исполнителя после прокатившегося резонанса.

"Сам я не являюсь человеком, употребляющим вещества, не нарушал законов, все действия в моих песнях являются творческим повествованием, как Вы и заметили. Я осознал свои ошибки и готов полностью пересмотреть взгляд на творчество", – рассказал исполнитель.

Ранее полиция возбудила уголовное делопроизводство о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий (ч.1 ст. 151 УК РФ) после того, как 23 апреля был сорван концерт рэпера Scally Milano в петербургском "Гигант Холле".