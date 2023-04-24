Полиция возбудила уголовное дело после сорванного концерта рэпера Scally Milano в Петербурге

Петербургские правоохранители возбудили уголовное делопроизводство о вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ч.1 ст. 151 УК РФ) после того, как накануне, 23 апреля, был сорван концерт рэпера Scally Milano в "Гигант Холле", передаёт "Фонтанка".

На мероприятии неожиданно нагрянувшие силовики обнаружили среди толпы посетителей шестерых пьяных подростков. Их увезли в отдел для составления административных протоколов, после чего отдали законным представителям.

Днём ранее СМИ называли различные версии визита силовиков в клуб: якобы зрители — в том числе несовершеннолетние — употребляли наркотики, а само мероприятие было несанкционированным. Кроме того, активно тиражировалась версия о якобы смерти одной из посетительниц, которая впоследствии не подтвердилась.

Кроме того, сообщалось, что на рэпера могли пожаловаться родители несовершеннолетних посетителей.