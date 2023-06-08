Обвиняемого в попытке поджечь военкомат в Ленобласти 16-летнего подростка поместили в психбольницу для обследования

Обвиняемого по статье о теракте (ч. 1 ст. 205 УК) 16-летнего Егора Балазейкина перевели из следственного изолятора № 5 в психиатрическую больницу для прохождения планового обследования, сообщается в Telegram-канале в его поддержку.

В феврале текущего года подросток предпринял несколько неудачных попыток поджечь военкомат в Кировске, после чего его задержали и поместили в СИЗО-5 Петербурга.

На обследовании в психбольнице Балазейкину предстоит пробыть в течение нескольких недель.

Ранее следователи по его делу явились на работу к отцу юноши, после чего мужчину уволили.